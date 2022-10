OM: Hengeloër (32) mishandelde zijn vrouw langere tijd gruwelijk en wilde genadeslag geven

Mislukte kraak bij juwelier in Hengelo: ‘Als centrum was afgesloten was dit niet gebeurd’

HENGELO - Was de mislukte kraak van zijn zaak te voorkomen geweest als de Wemenstraat in Hengelo was afgesloten? Juwelier Atelier Christian is overtuigd van wel. Waarom staan hier geen paaltjes?

27 september