Ondanks slopende ziekte geslaagd en optimistisch over de toekomst: ‘De kunst is om te leven bij de dag’

Boodschap Twentse zorgbe­stuur­der leidt tot bezorgde reacties: ‘De buurman wassen als verpleging niet komt? Kom op zeg!’

Van begrip tot ongeloof, van eigen-schuld-dikke-bultverwijten tot grieven aan het adres van de regering: de oproep van de Twentse zorgbestuurder Heidi de Bruijn aan de burger om een deel van de wijkverpleging over te nemen, heeft de tongen los gemaakt. Bezorgdheid of een waardige oude dag straks nog haalbaar is, klinkt alom door.

31 mei