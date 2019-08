Ondernemer na slinkse wisseltruc bestolen van twee ton cash in lobby hotel

Die twee ton hadden de ondernemer en haar man op donderdag 14 maart 2019 contant bij zich, tijdens een eerste ontmoeting in het Van der Valk Hotel in Hengelo. ‘Panetta’ kwam direct ter zake en wilde het grote geldbedrag zien.



De man pakte de envelop met geld aan, belde vervolgens met de bank voor een akkoord, en gaf de envelop weer terug. Maar wat de twee Duitsers niet door hadden, is dat de oplichter het echte geld op slinkse wijze met nepgeld verwisselde.



‘Panetta’ liep na het akkoord naar buiten - zogenaamd om te kijken of zijn auto met chauffeur klaarstond. Heel gehaaid: de oplichter liet zijn jas bij het echtpaar achter, waardoor het relatief lang duurde voor zij argwaan kregen. ‘Panetta’ kwam niet meer terug en was gevlogen.