Ongeluk op A35 bij Hengelo, weg inmiddels weer vrij

met video & stelling Jagers schieten poepende ganzen op Het Hulsbeek illegaal af

Ganzenpoep op de ligweide, bacteriën in het water: het is een toenemend probleem op recreatiepark Het Hulsbeek bij Oldenzaal. En daarom klinken er woensdag bij het ochtendgloren scherpe knallen. De jagers grijpen in. Later op de dag blijkt: ze zijn er illegaal aan het schieten.