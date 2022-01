Ongeneeslijke zieke Roy (31) uit Oldenzaal laat in ‘Over Mijn Lijk’ zien hoe hij daarmee omgaat

25 jaar na de tocht van '97 Annemarie was de enige Hengelose die meedeed in ‘97: ‘Na de tocht heb ik nog een week lang in een roes geleefd’

HENGELO - Vrouwelijke toerrijders waren in de laatste Elfstedentocht zwaar in de minderheid. Annemarie Smellink (60) was in 1997 zelfs de enige Hengelose deelneemster op het ijs. „Dat maakt me ook nu nog trots.”

31 december