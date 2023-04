Ontwikkeling appartementen in oud pand Hazemeijer in Hengelo in de ijskast, want: ‘de markt is fors veranderd’

Uitvaart­cen­trum in Rijssen binnen twee weken verkocht, vraag naar bedrijfs­ruim­te is enorm: ‘Meer dan 20 geïnteres­seer­den’

Een kantoortuin waar ooit de kisten opgebaard stonden? Een opslag in de voormalige koeling, of een behandelruimte met uitzicht op de begraafplaats? Het klinkt gek. Toch schrikt het bedrijven niet af en was er veel interesse in het voormalig uitvaartcentrum 't Lentfert. „Het is zelfs al verkocht,” vertelt makelaar Roy Duijn van Snelder Zijlstra. Maar wat er mee gaat gebeuren is nog onduidelijk.