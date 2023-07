Oogst Festival, wijkfeest Slangenbeek en meer: 6 x weekendtips in Hengelo

Rijssenaar Sander Kalvenjaar opent café De Klok: ‘Wil niet mijn hele leven meubels sjouwen in een magazijn’

Hij droomde vorige week over ijsblokjes, nadat de ijsblokjesmachine in zijn kroeg een mankement vertoonde. Want Rijssenaar Sander Kalvenhaar (32) is dag en nacht bezig met ‘de grootste gok’ in zijn nog jonge leven. Een gesprek met de uitbater van café De Klok.