Ooit befaamd in Europa, nu verscholen achter klimop en straks kun je hier in Hengelo wonen

Nieuw apparte­ment in Goor, met voorrang en korting voor ouderen die huis voor gezin achterla­ten

Voorrang en zelfs korting. Dat krijgen 55-plussers die nu in een gezinswoning in de Hof van Twente wonen en die willen verruilen voor een van de twaalf nieuwe appartementen in het centrum van Goor. Het is een pilot van woningcorporatie Viverion, die zo hoopt de doorstroom op de woningmarkt te verbeteren.