Ook BWO Hengelo gaat naar de zaterdag: ‘Ik ben bang dat het zondagvoetbal steeds meer uitgekleed raakt’

Tijdens een eerder dit jaar gehouden vergadering is het voorstel voor de overstap al gepolst bij de leden, zegt Van Belkum. „Toen heeft een ruime meerderheid van de leden, zo’n 90 procent, al voorgestemd.” Op dinsdag 17 mei mogen de leden formeel beslissen over een voorstel van het bestuur om met het eerste de overstap te maken.

De belangrijkste overweging voor de verhuizing is de wens van de spelers van het eerste elftal en de A- en B-selectie. „Die geluiden kwamen steeds meer bij het bestuur. De jongens vroegen: wij willen ook naar de zaterdag. Toen zijn we ons er wat in gaan verdiepen.” En er kwam volgens de BWO-voorzitter al snel een tweede reden bij om te overwegen de overstap naar de zaterdag te maken. „Bijna alle buurverenigingen maken die overstap ook. We zijn gek op derby’s. Die willen we er graag inhouden. We zijn bang dat het hele zondagvoetbal steeds meer uitgekleed raakt doordat meer ploegen de overstap maken naar de zaterdag.”