Op bezoek bij snelle groeier Helmond, hét voorbeeld voor Hengelo: ‘In het centrum zijn we met 50 projecten tegelijk bezig’

„Heb lef! Toon ambitie!”, zegt Joost van der Geest, programmamanager Centrum+ in Helmond. Die woorden horen we ook in Hengelo. „Daar begint het mee. Wij zijn altijd het kleine broertje van Eindhoven geweest”, zegt hij. „Is nu wel anders. Wij zijn Helmond. Trots op onze stad. Niet bang dat het niet gaat lukken. Omdat we ambitie hebben, komen er mooie dingen op ons af.”

Zelfvertrouwen

Helmond heeft zelfvertrouwen en eist een volwaardige plek op in het Brabantse Peelgebied. „In het verleden waren we Groeistad. Gefocust op buitenwijken als Brandevoort. Er waren wel altijd pogingen om van het centrum iets te maken, maar dat kwam nooit goed van de grond”, zo geeft Van der Geest aan. Het tij is nu volledig gekeerd. In 2017 kwam het ambitieuze Centrumperspectief van de grond dat politiek werd gesteund, een herijking volgde drie jaar later.