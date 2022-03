Opvallende statistieken voor DSVD

Het is inmiddels al aardig wat jaren geleden. In het seizoen 2015/2016 speelde DSVD in de tweede klasse. Het was een geweldige prestatie voor de dorpsclub. Het bleef bij een jaartje, DSVD eindigde kansloos onderaan en degradeerde. Sindsdien, en ook daarvoor, is de derde klasse het werkterrein. En dat moet volgens trainer Clemens Zwijnenberg ook zo blijven. Hij vindt dat DSVD thuishoort in de derde klasse en als club reëel moet blijven. „Op dit moment hebben wij niks te zoeken in de tweede klasse. We moeten gewoon onze wedstrijden winnen en zitten op dit moment in een prima klasse met allerlei dorpsverenigingen in de buurt wat voor een club als DSVD een mooi niveau is.”