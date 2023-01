Oud-ambtenaar maakt gehakt van groeiambities Hengelo: ‘Op geen enkele wijze onderbouwd’

Dorpsraad vat eenzaam­heid onder ouderen en andere sociale problemen onder Markeloërs bij de horens

MARKELO - Meedoen en mee kunnen blijven doen. Voor zowel jong en oud. Dorpsraad Markelo onderzoekt op welke manier inwoners zich prettig en vitaal kunnen blijven voelen in eigen dorp. Volgende week donderdag is er een inspiratiesessie in Het Beaufort en iedereen mag meedenken.

25 januari