Oud-Hengeloër Hans Nijhuis wil deltaplan voor de katholieke kerk: ‘Niets doen betekent het einde’

De dreigende ondergang van zijn kerk gaat hem aan het hart. Dat katholieken uit Twente een petitie zijn gestart tegen het besluit van Eijk om in zijn bisdom - het aartsbisdom Utrecht - communievieringen te verbieden: voor Hans Nijhuis is het de wereld op zijn kop. Dat besluit impliceert immers dat veel gelovigen niet langer op zondag de communie zullen ontvangen in hun eigen kerk. „Ik begrijp het gewoon niet. Zo haal je de ziel uit het gemeenschapsleven in al die kerken waar geen priester meer is. Voor al die dorpskerken in Twente is dat de dood in de pot. Nog meer mensen en vrijwilligers haken af. Het sociale kapitaal dat zo hard nodig is om de kerk in stand te houden, wordt vernietigd”, aldus Nijhuis, die als diaken in parochies in de Betuwe ook zelf door het besluit van Eijk wordt geraakt. Ook hij zal niet meer voor kunnen gaan in vieringen waar de communie wordt uitgereikt.