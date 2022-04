Oud-nachtburgemeester van Hengelo, Marijke Agterbosch, mag zich vanaf nu Ridder noemen

HENGELO - Zes koninklijke onderscheidingen, waarvan één Ridder. In Hengelo zijn dinsdagmorgen de inwoners in het zonnetje gezet die zich op verschillende manieren verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad.

Marijke Agterbosch (75) is benoemd tot Ridder. Marijke was de eerste vrouwelijke stadsdichter én de eerste vrouwelijke nachtburgemeester van Hengelo. Ze noemde zichzelf de Freule van de Nacht. Eén van de kleurrijkste inwoners van Hengelo die zich heeft ingezet voor het culturele klimaat.

Volledig scherm Marijke Agterbosch werd in haar rol als nachtburgemeester ook wel Freule van de Nacht genoemd. © Carlo ter Ellen DTCT

Ook voor Han Eulderink (69) was er een lintje: Han is het gezicht van de Voedselbank Midden Twente. Zijn inzet, zo zei burgemeester Sander Schelberg in zijn toespraak, is voor essentieel belang voor het voortbestaan van de Voedselbank.

Volledig scherm Han Eulderink. © Emiel Muijderman DTCT

Mede dankzij zijn jarenlange inzet voor voetbalclub ATC is Roel Kok (67) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Staat bekend als de man in de gele jas, die elke zaterdag aanwezig is om de wedstrijden in goede banen te leiden.

Volledig scherm Roel Kok. © Reinier van Willigen

Alfons Harink (64) werd benoemd tot ‘Lid’ omdat hij vanaf 1980 onafgebroken vrijwilligerswerk doet voor sportvereniging TVO in Beckum. Ook bij de Pinksterfeesten en de Zeskampen in Beckum is hij inmiddels veertig jaar actief.

Nog een lintje in Beckum, en wel voor Toon Wentink (68) die zich al jaren inzet voor de stichting Zomerfeesten Beckum. Wentink is jarenlang bestuurslid van de Blasius kerk en mede-oprichter van TVO tennis in Beckum. Ook is hij hulp-sinterklaas en kerstman.

Marijke Relker-Veneberg (77) krijgt een lintje, onder meer voor haar werk voor TCOV, Twents Christelijk Oratorium Vereniging. Ze is actief voor Groei en Bloei Hengelo en fungeert als gastvrouw bij Techniekmuseum Oyfo.