Oud-raadslid stelde ‘honderd en één’ vragen over Boekelosebrug en nu wordt-ie aangepakt: ‘Eindelijk!’

Twentse dierenarts luidt noodklok: ‘Onze arbeidshou­ding moet anders’

De veterinaire zorg voor huisdieren raakt in Twente en de Achterhoek steeds meer in de knel. Dat zegt Arjan Schuttert, dierenarts van dierenkliniek De Hagmolen in Beckum. Hij ziet dieren naar eigen zeggen de dupe worden van het tekort aan dierenartsen, maar ook van de houding van sommige vakgenoten. „Iedereen lijkt druk met zichzelf.”

1 december