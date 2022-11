Oude Hengelose Storkhal passend decor voor expositie met werk van genomineerden Wolvecampprijs

Je kunt nog ruiken dat hier lang met metaal werd gewerkt. In dit prachtige stukje industrieel erfgoed op het voormalige Storkterrein komen de werken van Ricardo van Eyk, Hend Samir en Nazif Lopulissa bijzonder goed tot kun recht. Zij zijn de genomineerden voor de Wolvecampprijs. Deze tweejaarlijkse kunstprijs is een initiatief van de stichting HeArtpool. Aan de prijs is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden.