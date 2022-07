Over twee weken zou Musa (32) uit Hengelo weer vader worden, tot hij werd doodgeschoten

Ze kreeg het telefoontje rond 11 uur, op woensdagochtend. Hatice was op haar werk, toen haar moeder belde. Hevig geëmotioneerd en met slecht nieuws: haar broertje was overleden. „Ik zei: wat zeg je mama? Toen hing ze op.” Wat er daarna gebeurde, hoe ze in haar auto stapte en zo snel als ze kon naar haar familie reed, Hatice weet het niet meer. Het is een waas. „Ik kan het me niet herinneren.”