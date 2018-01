Overleden Xaja (1) uit Hengelo had 39 bloeduitstortingen

Update File op A1 richting Oldenzaal door ongeluk, weg weer vrij

24 januari HENGELO - Op de snelweg A1 is woensdag aan het begin van de avond een file ontstaan in de richting van Oldenzaal. Oorzaak is een ongeluk, waarbij een voertuig in de vangrail terecht is gekomen. De linkerrijstrook is weer open. De schade aan de vangrail wordt later gerepareerd