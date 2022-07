Parkeergeld betalen in het centrum van Hengelo voor paar uur niet mogelijk

Nieuwsupdate Woede, uitbundig­heid en stil verdriet: het schiet weer alle kanten op in Borne, Goor en Hengelo

HENGELO/BORNE/GOOR - Woedend als een Almelose wethouder op Borne of een verongelijkte huurder van Welbions in Hengelo. Verbaasd als een Bornse wethouder over Almelo. Uitbundig als een feestganger in Goor. Of zo stilletjes als een kat in een wasmachine, een huurder van Welbions of een feestganger in Goor. Het schoot weer alle kanten op deze week.

2 juli