Pas op, hier wordt gebroed: Castorbad verandert in Hengeloos zwanenmeer

nieuwsupdate De week dat de Slag om de Maten begon tussen Hengelo en Borne

HENGELO/BORNE/GOOR - Mensen komen en gaan. Zij die afgelopen week kwamen, zijn vastbesloten: het wordt anders. Beter vooral. Zij die zijn gegaan, dachten toen ze kwamen precies hetzelfde. Maar nu overheerst teleurstelling en desillusie. Misschien wijzen we over vier jaar nog eens terug naar de afgelopen week. Toen er een frisse wind ging waaien in Hengelo. En zich een eerste windvlaag aankondigde in Borne. What about Hof? Daar is het heerlijk windstil.

28 mei