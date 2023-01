Patiënt Remko is boos op bedrijf Eternit: ‘Productie van asbest ging in India gewoon door’

COLUMN Is het erfgoed op de grens van Hengelo en Borne straks weer de klos?

HENGELO - Hoe beschermd is een gemeentelijk monument, als de wethouder zegt dat het allemaal wel snor zit? Zit het dan ook echt snor? Meent de wethouder oprecht dat de monumentale status volop bescherming geeft tegen bijvoorbeeld de sloopambities van een projectontwikkelaar? Of zegt hij daar iets tegen beter weten in?

14 januari