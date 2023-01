Pauwen aan de wandel in Hengelose wijk: ‘Niet voeren, want dan blijven ze terugkomen’

Niet vergeten Ziekte was een overval, maar band tussen Dick en Dennis breekt nooit: ‘Ik weet zeker dat hij zich nog druk maakt om zijn broertje’

HENGELO - In deze rubriek staan we stil bij de Hengelose begraafplaatsen en de mensen die ze bezoeken. Aflevering 57, Deurningerstraat. Dennis Perik is ieder weekend bij zijn overleden broer Dick. Net als vroeger, toen ze samen op de Zündapp reden.

