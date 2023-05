Pech in een klein hoekje en geluk in kleine dingen in Hengelo, Borne en Delden

Natuur en landbouw in Twente hebben door regenval ‘vet op de botten’

Het regent behoorlijk door, dit voorjaar. Terwijl Zuid-Europa zucht onder droogte en hitte, rijden boeren in Oost-Nederland over soms zompige weilanden en staat menig stuw niet meer in de hoogste stand. Daar wordt dus water afgevoerd, in plaats van vastgehouden.