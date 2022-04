Piepjonge kuikens lopen gevaar door muzikale optredens in Hengelo: dierenambulance schiet te hulp

Woensdagmiddag treedt onder meer de band ENorm op tijdens Koningsdag in Hengelo. Het muzikale optreden is bij het Prins Bernhardplantsoen. Precies een week geleden kwamen er op die plek een aantal eieren uit met piepkleine kuikens. De drukte en harde muziek zorgen hoogstwaarschijnlijk voor veel stress bij de jonge diertjes. Het is aannemelijk dat de beesten het feestgedruis niet eens overleven.