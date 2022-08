Plannen voor nieuw complex langs Industriestraat in Hengelo: wonen in industriële sferen

Het plan van Nijhuis Bouw uit Rijssen en woningcorporatie Welbions uit Hengelo behelst de bouw van veertien eengezinswoningen en zes appartementen. Het gaat om sociale woningbouw in een prachtig ontwikkelingsgebied, zegt projectontwikkelaar Niels Verveda van Nijhuis Bouw. „Het is een gaaf plan, daar steken we samen met Welbions graag onze nek voor uit. De woningen komen op een prominente plek, dicht bij het centrum.”