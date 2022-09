Pleidooi voor terugkeer twee tafelstenen naar ‘oerplek’ van Hengelo; maar waar zijn ze gebleven?

Opnieuw banden van SUV’s laten leeglopen in Hengelo: ‘Blijf gewoon met je poten van andermans spullen af’

HENGELO - Voor de tweede nacht op rij zijn activisten van Tyre Extinguishers op pad gegaan om autobanden leeg te laten lopen. Zoals deze website eerder al meldde, was het in de nacht van dinsdag op woensdag ook al raak in de wijk Slangenbeek in Hengelo. Daar werd van veertien auto’s een of meerdere banden leeg aangetroffen.

8 september