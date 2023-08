Plentyparts Hengelo maakt doorstart met nieuwe eigenaar: ‘Dit bedrijf is me in de schoot geworpen’

Brand in Enschedese apotheek: winkelcen­trum ontruimd

In een apotheek in Enschede is zondagmiddag brand ontstaan. De brandweer heeft vanwege de rookontwikkeling het winkelcentrum waarin de apotheek is gevestigd, ontruimd. Het gaat om Winkelcentrum Deppenbroek aan de Rijnstraat.