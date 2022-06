Politie doet invallen aan Slachthuisweg en Bellinckhof in Hengelo, bedrijfspand en woning doorzocht

Aan de Bellinckhof doorzoekt de politie een woning en een garage. Daarbij is ook een politiehond aanwezig. Ook wordt een auto doorzocht. Waar de politie naar op zoek is, is vooralsnog niet bekend, maar mogelijk houdt de doorzoeking verband met de zaak over de moordaanslag op curator Philippe Schol. Het adres aan de Bellinckhof dook eerder op in deze zaak.