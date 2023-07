Politie rolt bende Twentse fietsendieven op na lang speuren en wilde achtervolging

Wielerspel 2023: Alex Nijland nieuwe leider in het algemeen klassement, dagsucces voor Merlijn van Tilborg

De Tour de France is weer hervat en leverde in het Wielerspel van De Twentsche Courant Tubantia direct een nieuwe leider op in het algemeen klassement. Mike te Wierik kwam niet verder dan 160 punten en zag Alex Nijland uit Denekamp, die 30 punten meer behaalde, de gele trui overnemen. Merlijn van Tilborg werd mede dankzij de bonuspunten voor etappewinnaar Pello Bilbao eerste in het dagklassement.