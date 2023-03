Politie waarschuwt voor ijzerslijpers in Twente: absurd hoge rekening en wie niet betaalt, wordt geïntimideerd

Waarom Hengelo wel en Borne er niet in slaagt snel tijdelijke woningen te bouwen

Hengelo bouwt in no time 272 tijdelijke woningen. Borne mag hopen dat er dit jaar überhaupt eentje wordt gebouwd, maar is voorlopig nog hard op zoek naar plekken voor in totaal 51 flexwoningen. Vanwaar toch dat verschil? „Borne wil het te goed doen.”