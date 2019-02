Primeur: leerlingen ROC krijgen les over criminaliteit

Als eerste in Nederland krijgt het ROC van Twente een permanent lespakket over ondermijnende criminaliteit.

De 16.000 studenten van het ROC van Twente krijgen les over de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Politie Twente, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en andere regionale overheidsinstanties ontwikkelen een lespakket dat de studenten bewuster moet maken van de risico’s die ze zelf lopen, en wat er om hen heen gebeurt.

De lessen worden - samen met andere thema’s als mantelzorg en seksualiteit - behandeld tijdens het vak ‘burgerschap’, dat verplicht is op alle mbo’s in Nederland. De Twentse docenten ‘burgerschap’ van dat vak worden nog dit schooljaar bijgeschoold, zodat ze al volgend jaar in de lessen aandacht kunnen besteden aan ondermijning, ook wel omschreven als de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Die komt bijvoorbeeld aan de oppervlakte bij wietplantages in woonhuizen, bedrijven die dienen als witwasmachines en burgers die worden ingezet als zogenaamde ‘katvangers’.

Uniek

Wilma van Raalte van de politie is een van de ontwikkelaars van het lespakket, dat uniek is in Nederland. „Vanuit de overheid is ondermijning al enkele jaren een speerpunt, omdat daarmee misbruik wordt gemaakt van kwetsbare mensen. We waren bij de bestrijding ervan op zoek naar momenten van beïnvloeding, en dan kom je al snel bij het ROC uit, omdat je in één keer duizenden studenten bereikt. En natuurlijk de 2.000 medewerkers.”

De definitieve inhoud van het lespakket staat nog niet vast, omdat het onderwerp per klas en onderwijsniveau op een specifieke manier behandeld moet worden. Docenten krijgen daarom de ruimte om de lessen naar eigen inzicht in te vullen. Margo Gaemers, manager loopbaancentrum van het ROC van Twente: „Bijvoorbeeld omdat onze studenten worden opgeleid voor een beroep waarin bepaalde risico’s spelen. Maar ook omdat ieder niveau vraagt om een eigen aanpak.”

Ogen niet sluiten