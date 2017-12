Professionele borstvoedingsshoots: ze worden steeds populairder

Doodnormaal en tegelijkertijd enorm bijzonder. Zo omschrijft fotograaf Maaike Hogebrug (26) uit Hengelo het geven van borstvoeding. Met haar borstvoedingsfotoshoots wil ze een taboe doorbreken en een waardevol moment vastleggen. “Je moet ervan genieten.” Ze is niet de enige: in het hele land zijn er fotografen die zich specifiek richten op fotoshoots van moeders die borstvoeding geven.

,,Shirt omhoog en hoppa”, beschrijft Maaike haar eerste borstvoedingsshoot eerder deze maand. ,,Het klink misschien ongemakkelijk, maar het is zo natuurlijk en normaal.” De Hengelose maakte al foto’s van borstvoeding tijdens haar bevallings- en newbornshoots, maar was zich niet bewust van de behoefte aan aparte borstvoedingsshoots. Dat veranderde toen ze eerder deze maand een telefoontje kreeg van het Borstvoedingscentrum in Hengelo. ,,Er is blijkbaar veel vraag naar borstvoedingsshoots in de regio en via via zijn ze bij mij terecht gekomen. Ik dacht direct: gaaf, dat ga ik doen.”

Ook Suus Aponno (36) uit Den Haag verzorgd borstvoedingsshoots. Samen met haar collega Steef doet ze het al jaren. ,,We zien dat het steeds populairder wordt in Nederland. We fotograferen vooral buiten, waardoor de meeste fotosessies in de zomer plaatsvinden. Ik denk dat we er in juni, juli en augustus zo'n vijf per maand." Wat voor type moeders willen zichzelf op zo'n bijzondere manier vastleggen? ,,Het zijn vooral jonge, hippe moeders die echt ergens voor staan. Ze schamen zich niet. Het vergt immers wel wat lef om je zo te laten vastleggen.

Suus vindt het belangrijk om met de shoots mee te helpen om het taboe over borstvoeding geven in het openbaar te doorbreken. Ook de moeders die op de foto gaan vinden dat. ,,Ze hebben er echt een beetje schijt aan en vinden het ook prima dat de foto's op bijvoorbeeld onze facebookpagina verschijnen. Ze zijn er trots op dat ze borstvoeding kunnen geven, en terecht. Het is iets heel moois en bijzonders."

Ongemakkelijk

Hoewel borstvoeding voor fotografe Maaike, zelf moeder van Jack (1), de normaalste zaak van de wereld is, kreeg ze uit haar omgeving wisselende reacties op haar nieuwe shoot. Moeders zijn enthousiast, maar met name mannen vinden het ‘ongemakkelijk’. ,,Het is echt een moment tussen moeder en kind. Mannen snappen misschien niet helemaal hoe waardevol het is.” Volgens de 26-jarige heerst er een taboe op het geven van borstvoeding in het openbaar. “De vrouwen die ik fotografeer kennen geen schaamte, en waarom zouden ze ook. Ik vind het mooi om met mijn foto’s dat taboe te doorbreken.”

Flinke uitdaging

Makkelijk is het maken van de borstvoedingsfoto’s niet. Kinderen drinken (helaas) niet op commando, en als ze drinken doen ze dit voor 10 á 20 minuten. Een grote uitdaging om daar een mooie foto van te maken dus. “Ik zorg dat alles startklaar staat en als het kind begint te drinken, gaat mijn tijd in.” De fotograaf zegt bewust kind en niet baby. “De volgende shoot is met een dreumes van anderhalf.”

Het plannen van de fotoshoot is misschien een nog wel grotere uitdaging. ,,Kinderen hebben wel een ritme, maar dat kan per week veranderen.” De shoots worden daarom ingepland per tijdvak, waarna de fotograaf nauw contact houdt met de moeders. “Als zij appen, sta ik klaar.”

Volledig scherm Jeltje Heijmer met haar dochter Joska © Maaike Hogebrug

Quote Ik vind het heel bijzonder dat ik überhaupt borstvoeding kan geven. Jeltje Heijmer Jeltje Heijmer uit Hengelo (te zien op bovenstaande foto) steelt samen met haar dochtertje Joska de show op een serie intieme foto's van de Hengelose fotograaf. ,,Heel leuk, maar wel even wennen", vertelt Jeltje over de shoot. "Normaal is voeden niet zo spectaculair. Thuis doe ik gewoon mijn trui omhoog en leg ik een kussen onder mijn dochter." Over de reden voor de shoot is ze duidelijk: "Ik vind het heel bijzonder dat ik mijn dochter überhaupt borstvoeding kan geven. Bij mijn eerste kind lukte dit niet. Ik koester het heel erg en wil dat vastleggen."

De Hengelose kiest er bewust voor om haar borstvoedingsfoto's in het openbaar te brengen. "Ik wil laten zien dat het normaal is. Die vreemde blikken die ik af en toe krijg zijn niet nodig." De reacties zijn tot nu toe louter positief. "Iedereen vindt het prachtig."

Volledig scherm © Maaike Hogebrug

Borstvoedingsfoto aan de wand?

Quote Het is een waardevolle herinnering aan een moment dat soms te snel voorbij gaat. Maaike Hogebrug Wat moeders met de foto’s doen, weet de fotograaf eigenlijk niet. “Ik zou zelf niet een foto aan de wand hangen waarop ik borstvoeding geef”, vertelt ze lachend. “Het zijn echt foto’s voor jezelf. Een waardevolle herinnering aan een moment dat soms te snel voorbij gaat.”



Dat beaamt ook Suus. ,,Je hangt zoiets niet zomaar aan de muur als opa Piet ook daar op de bank kan zitten. Maar we zien wel dat veel vrouwen de foto delen op bijvoorbeeld Facebook." Echt bloot zijn de foto's dan ook niet. ,,Je ziet geen tepels, of hele borsten. Als je een bikini aanhebt, zie je net zo veel."