Quinn (12) en Dyon (11) uit Hengelo hebben ijzersterke band: ‘Hij is misschien ziek, maar het is gewoon mijn broertje!’

Hengelose opvolger failliet Thuiszorg Longlife nu zelf ook bankroet

HENGELO - De Hengelose thuiszorgorganisatie Stichting Gewoon, Doen! is door de rechtbank in Almelo failliet verklaard. De stichting kwam eerder dit jaar in opspraak vanwege belangenverstrengeling met het Hengelose Thuiszorg Longlife, dat in november 2020 failliet ging.

31 mei