Rechtbank Almelo heeft genoeg van strooptochten in Twente: vier Roemeense zigeuners half jaar achter de tralies

Koffie komt terug als oesterzwam: hoe circulair culinair wordt en op het bord belandt in Enschede

ENSCHEDE - Drink een espresso of cappuccino en de kans is groot dat het overblijvende koffiedik terugkeert als oesterzwam in een restaurant in Enschede. DCW, het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeente, is begonnen met het kweken van zwammen die het denkt af te zetten in de lokale horeca. „Vrijwel alles gaat duurzaam en circulair, zelfs het ophalen van de koffierestanten.”

15:00