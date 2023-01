Reünie legt Reinders vast, WVV’34 door met Leferink, Botterblom stopt bij Meddo

Met video Eigenaar autobe­drijf uit Hengelo aangesla­gen na brand in nieuwjaars­nacht: ‘Hoe nu verder?’

HENGELO - Hij had zich het begin van 2023 anders voorgesteld. Het nieuwe jaar was nog geen twee uur oud, toen Han Lammersen gebeld werd door de brandweer. Met een nare boodschap: de vlammen sloegen uit het dak van zijn autobedrijf. Hij is aangeslagen. „Ik besef het wel, maar hoe nu verder…?”

