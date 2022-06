RIBO Hengelo kan maar niet genoeg krijgen van hergebruikt materiaal

De stichting heeft al veel tweedehands materiaal binnen. Zo'n 75 kuub materiaal is ingekocht of verkregen in het kader van circulair bouwen. In totaal is pakweg 200 kuub materiaal nodig. De rest zal dus nieuw aangeschaft moeten worden. Bellers doet een oproep aan bedrijven en particulieren die nog goed materiaal hebben liggen dat kan worden gebruikt. „ Dan denk ik aan plaatmateriaal van 22 millimeter dikte. Daarnaast grasklinkers en gewone klinkers. Daarvan hebben we zo'n duizend vierkante meter nodig. Het meeste hebben we gelukkig al."