Romano (21) uit Hengelo ging als geldezel voor het ‘snelle geld’, maar nu dreigen voor hem celstraf en torenhoge schulden: ‘Ik ben dom geweest...’

Af en toe kijkt hij de rechter aan, liever staart Romano (21) voorovergebogen naar zijn handen. Ook nu. Het is stil in de Almelose rechtbank als officier van justitie Naim Menouar zijn eis uitspreekt. Hij wil dat de jonge Hengeloër negen maanden de cel in gaat, voor zijn ‘onmisbare rol’ in wat hij een ‘geraffineerde organisatie’ noemt. Dat is in de ogen van de officier de prijs die je betaalt voor het zijn van een geldezel.