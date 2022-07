Rondom de Hengelose kwestie Beernink heerst de angstcultuur: ‘Komt mijn naam in de krant dan?’

Voor de meesten is het geen probleem om hun mening te geven. Als ik het zo mag zeggen, ze lopen helemaal leeg. Dan komt mijn vraag: Mag ik uw naam opschrijven? Het antwoord is vaak: Hoezo? Ik leg dan uit dat wij bij de krant met een open vizier werken en liever geen anonieme bronnen opvoeren. Daar schrikken mensen van. „Kom ik met m’n naam in de krant dan?” In dat geval wordt de zojuist geventileerde mening herzien of geheel afgezwakt. Of mensen zeggen: „Schrap alles maar, ik wil niet in de krant."