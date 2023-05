Ronnie en Henriëtte waren bang voor een lekkende stoma maar doen tóch ’n bommetje in zwembad

In het Twentebad zijn op verschillende dagen medische doelgroepen welkom. Deze donderdag is dat een groep van 14 patiënten met een stoma. Stomaverpleegkundigen van het ZGT en een medewerker van de leverancier van stoma’s komen mee. Doel is de drempel om te zwemmen te verlagen.

‘Rommel in het water’

Die drempel is enorm hoog. Het stoma dat de ontlasting op moet vangen, is in bikini of zwembroek natuurlijk pontificaal aanwezig. Maar de grootste angst zit hem vooral in het lekken. „Dat er in één keer allemaal rommel in het water drijft”, omschrijft Ronnie Olbertz die angst.