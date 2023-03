‘Rotterdammers en Tukkers lijken wel op elkaar. Ze zijn nuchter: niet lullen maar poetsen’

Eens een TukkerMarcel Amstelveen (48) is bokstherapeut. Hij is geboren in Hengelo, maar groeide vanaf zijn 6de op in Rotterdam. Zijn jeugd was ‘niet de prettigste tijd’ van zijn leven. Toch is er nog een verrassend positieve link met Twente.