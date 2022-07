Rotterdamse verdachte (21) van moord op Musa Ata blijft langer vast zitten

HENGELO - De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Musa Ata in Hengelo blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter commissaris donderdagmiddag bepaald. Wat de rol van de man is geweest, is vooralsnog onduidelijk. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De 21-jarige Rotterdammer werd maandag in Enschede door een arrestatieteam opgepakt in een woning. Het schietincident vond vorige week dinsdag plaats in de Trijpstraat in Hengelo, tussen 22.00 en 23.00 uur. Daar werd de grijze Fiat Panda van Ata meerdere keren beschoten. De 32-jarige Hengeloër reed daarna van die plaats weg, schoot tussen paaltjes door de fietsstraat Parallelweg LS in en botste daar tegen een lantaarnpaal.

Melding ongeluk bleek moord

De politie kreeg een melding van een ongeluk, maar zag ter plaatse al snel dat het om een misdrijf ging. Pogingen tot reanimatie mochten niet baten. Ata was vader van twee kinderen en zou binnenkort zijn derde kind verwelkomen. Zover kwam het niet, door de dodelijke schietpartij die voor grote beroering in Hengelo heeft gezorgd.

Ongeloof en woede over leugens

Met name in de Turkse gemeenschap is vol ongeloof gereageerd en ook met woede, nadat regionale media naar buiten brachten dat het slachtoffer banden zou hebben met de motorclub No Surrender Nation. Familieleden van het slachtoffer zeggen dat daarvan absoluut geen sprake is.

Raadsel

Wat er gebeurd is, de familie kan het nog niet helemaal bevatten. Ata’s zus Hatice weet niet wat Musa die avond in de Trijpstraat deed en waarom hij daar was („Hij woont aan de andere kant van Hengelo”), laat staan dat ze weet waarom er meermaals op zijn auto geschoten werd. Ze omschrijft hem als een ‘heel goede, behulpzame, aardige jongen’, die altijd het beste met iedereen voor had. „Niemand had verwacht dat zoiets met hem zou gebeuren.”