Ruzie tussen compagnons en corona geven bedrijf in Hengelo nekslag: schuld is bijna 6 ton

Huizenprij­zen in Twente stijgen weer doordat kopers weer durven

Er zit weer beweging in de Twentse woningmarkt, maar voor kopers is het nog niet echt een feest. Want de prijzen stijgen weer ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar (+2,8 procent), er wordt weer vaker overboden dan in het eerste kwartaal en huizen staan weer korter te koop.