Sami kwam onterecht op tv als dief: Dit heeft een enorme impact op mijn leven

In het regionale opsporingsprogramma Onder de Loep van de politie en RTV Oost wordt op 19 oktober aandacht besteed aan een woninginbraak in Hengelo. Daarbij werd onder andere een bankpas gestolen. Met die pas is vervolgens 's middags gepind bij een Rabo-automaat in Enschede. De politie toont de camerabeelden.



Daar staat hij dus: vol in beeld, de 49-jarige Hengeloër Sami Ellouzi. Maar in werkelijkheid is het de klant direct ná hem, die de gestolen pas gebruikt. Ellouzi haalde daar gewoon zijn eigen geld uit de muur. Afgelopen dinsdag bracht de politie hem een bos bloemen: 'Met oprecht excuus', staat op het kaartje. Volgende week donderdag komt er een rectificatie in Onder de Loep.



Maar het kwaad is geschied voor Sami Elllouzi. ,,Ik ben niet zozeer boos, ik ben vooral heel erg verdrietig. Mijn leven is helemaal veranderd. Ik ben veranderd. Wat je meemaakt heeft zo’n impact op je leven. Niet alleen op mij, maar het hele gezin", vertelt de vader van vier kinderen.

Baan kwijt

Ellouzi vindt dat de rectificatie veel te lang heeft geduurd, sinds het tonen van de beelden in oktober. ,,Nu heb ik ik al die tijd het gevoel gehad, dat ik steeds word nagekeken; daar heb je hem! Vorige week nog kwam ik een goede kennis tegen. Hij deed alsof hij me niet zag. Ik heb vrienden en kennissen verloren. Mensen roddelen. Ik hoor de raarste verhalen over mij, waar totaal niets van waar is. Mijn wereld is heel klein geworden en eenzaam."

De Hengeloër is z’n baan die hij nog niet zo lang had kwijt geraakt. Hij vermoedt dat het hele verhaal rond de pinpas een rol heeft gespeeld. ,,Van een oud-collega hoorde ik later dat er werd ron verteld dat ik bij mijn vorige baas was ontslagen vanwege diefstal.” Zo gaat dat, blijkbaar. ,,Het echte verhaal is, dat ik 15 jaar bij restaurant La Place in Enschede heb gewerkt. En ik raakte daar mijn baan kwijt, omdat het moederbedrijf V&D failliet ging. Mijn restaurant ging dicht. Hoe komen mensen erbij om zo’n leugen zomaar rond te vertellen?”

Mensen ontlopen

Zelf kijkt de Hengeloër ook graag naar opsporingsprogramma’s zoals Onder de Loep en Opsporing verzocht. Deze uitzending heeft hij zelf niet gezien. ,,Maar ik kreeg op het werk een appje van een vriend, met de beelden erbij. ‘Hé Sami, wat is dit?’ Ik dacht dat hij een grapje maakte.” Ellouzi ging zo snel hij kon naar het politiebureau. ,,Het was niet een persoon die een beetje op mij leek. Nee, ik was het gewoon op die beelden.”



Hij dacht dat het verhaal daarna snel de wereld uit zou zijn. Maar dat viel dus tegen. En hoe langer het duurde, hoe groter het spook waar hij tegen moest vechten. Mensen ontlopen hem – denk hij. En hij ontloopt de mensen. ,,Want je vraagt je steeds af: wat zullen ze van me denken? Hebben ze de uitzending gezien? Je merkt dat bekenden zich anders tegen je gaan gedragen. Maar de meesten zeggen niets, vragen niets. Ik kan ze dat niet kwalijk nemen. Maar ik zou willen dat ze gewoon hadden gevraagd: Sami, hoe zit dat? Dan kan je het uitleggen."

Sami Ellouzi

Angst en depressie