Sandd laat medische post verdwijnen en doet er het zwijgen toe

De kwestie komt aan het licht na een melding van een inwoner van Hengelo, die op de beveiligde omgeving op de website van Bevolkingsonderzoek Oost zag wanneer de uitslag aan de postbezorger was aangeboden. De uitslag werd echter niet bezorgd, ook niet nadat het stuk door Bevolkingsonderzoek Oost opnieuw aan Sandd was aangeboden.

Bevolkingsonderzoek Oost verzorgt bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Bij het onderzoek naar darmkanker neemt de deelnemer zelf thuis een monster, stuurt dit op en krijgt dan binnen twee weken de uitslag thuis. Met DigiD kan men inloggen op de site van Bevolkingsonderzoek Oost, om de status van het onderzoek in te zien.

Problemen zijn bekend

De problemen met de bezorging van de uitslag zijn bekend bij Bevolkingsonderzoek Oost. „Wij hebben contracten met PostNL en Sandd”, zegt een woordvoerster. „Bepaalde uitslagen willen we binnen 24 uur bij de cliënt hebben. Dat verloopt via PostNL, omdat Sandd slechts twee dagen in de week post bezorgt.”

Volgens Bevolkingsonderzoek Oost verloopt de postbezorging bij Sandd vaker niet goed. „Niet alleen wij hebben daar last van, ook heel veel andere organisaties hebben daar mee te maken. We zijn met Sandd hierover in gesprek. Bovendien melden we bij elke brief waarmee dit voorkomt een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vaak geeft een cliënt ook aan dat hij al meer poststukken niet heeft ontvangen.”

Zorgen

De woordvoerster wijt de fouten aan de liberalisering van de postmarkt en het aantal poststukken dat afneemt. „Daardoor is de postbezorging niet meer optimaal. Wij hebben daar onze zorgen over.” Of dit probleem in vergelijkbare mate bij PostNL speelt, kan de woordvoerster niet zeggen. „Ik kan dat niet met getallen onderbouwen, maar we horen de laatste tijd over Sandd wel iets meer”, zegt ze.

Volgens haar is er nog geen andere methode om de uitslag van het onderzoek bij de deelnemers te krijgen. „We zijn wel aan het onderzoeken hoe we dat kunnen digitaliseren. Deze kwestie heeft in elk geval intern onze aandacht. De mogelijkheden die wij hierin hebben, pakken we aan. En natuurlijk willen we van Sandd een verklaring. Die heb ik nu niet.”

Uitdagingen