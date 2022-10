Sander Schelberg tien jaar burgemeester, welke stad is mooier dan Hengelo?

Kennisma­ken met de tijdelijke bewoners van Hooghagen Hengelo: ‘Asielzoe­kers zijn buren van ons allemaal’

HENGELO - Hoe is dat nou om in een asielzoekerscentrum te wonen? Zaterdag nemen geïnteresseerden een kijkje in het azc Hooghagen aan de Havezatenlaan. Hier worden 250 mensen opgevangen die hier na Ter Apel hun asielprocedure afwachten.

