Satudarah-oprichter Michel B.: ‘Met die moord in Beckum heb ik helemaal niets te maken’

Op de vlucht voor justitie op de grens gepakt met gaspisto­len, L. uit Hoorn 4 maanden de cel in

HENGELO/ALMELO - Jeffrey L. (42) uit Hoorn moet nog even wachten voordat hij zijn toekomst kan opbouwen. Vier maanden om precies te zijn, want dat is de straf die de Almelose rechter Paola Scheurs hem oplegt wegens verboden wapenbezit.

30 augustus