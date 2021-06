Schedels van vijf kittens ingeslagen: ‘Ze zijn vermoord en als afval gedumpt’

Op 7 juni treft een voorbijganger de vijf dode kittens aan in de Hengelose wijk Hasseler Es. „De dieren lagen in de zon, dus we hebben ze meegenomen en in de koeling gelegd”, laat Jessica van Dierenambulance Zorgteam Twente weten. „Na onderzoek bleek dat de dieren met geweld om het leven zijn gebracht. Op röntgenfoto’s is duidelijk te zien dat de schedels zijn ingeslagen. Ze waren waarschijnlijk ook niet in één keer dood, dus er is flink geschopt of geslagen.”



Volgens Jessica gaat het niet om zwerfkatten. „Door het tijdstip van aantreffen, de locatie en de conditie van de kittens is dat uitgesloten. Ze zijn gewoon op brute wijze vermoord en als afval gedumpt.” Vanzelfsprekend hoopt Dierenambulance Zorgteam Twente dat de dader of daders gepakt worden. Vertrouwen hebben ze daar niet in. „We hebben de kittens eerst laten liggen en direct de politie gebeld, maar die hebben geen auto gestuurd. Anders hadden ze sporenonderzoek kunnen doen.”



Een woordvoerder van de politie laat weten dat er wel degelijk onderzoek is gedaan. „Er is contact geweest met de locatie waar de diertjes naar toe zijn gebracht. De kittens waren niet gechipt, dat maakt het voor ons wel erg lastig om een onderzoek te starten naar wat er is gebeurd. We begrijpen dat dit wrang is, maar er is vaak wel een opsporingsindicatie nodig om onderzoek te kunnen doen.”