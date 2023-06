Schrijnende situatie: pups aan hun lot overgelaten op broeierig balkon in Hengelo

Quick’20 heeft het allerbeste jongens onder 19-team van Nederland: ‘Echt fantas­tisch’

Het was in de 102 jaar dat Quick’20 nu bestaat nog nooit voorgekomen, maar het jongens onder 19-team van de Oldenzaalse club deden het. De talenten van trainer Tom ter Bruggen werden dit seizoen tot twee keer kampioen in de eerste divisie, pakten de beker en wonnen donderdagavond ook nog eens de algehele landstitel.