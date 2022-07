‘Simpele’ ruzie om parkeerplaats Hengelo heeft trieste oorzaak

Hij weet ongeveer nog wat er gebeurde die tiende april dit jaar beaamt De G. tegenover de rechter. „Ik zag dat plaatsje en wilde hem erin zetten. Maar toen kwam die auto van de andere kant vol gas aanscheuren en zette hem erin.” Die onverwachte ontwikkeling was te veel voor de Hengeloër. Hij liep naar de ingeparkeerde auto en sloeg hard op het raam. De woeste blik in zijn ogen joeg de bestuurster pure angst aan.

Haar partner zag het gebeuren en wilde ingrijpen. Zover kwam het niet, De G. was alweer in zijn auto gestapt en reed met een flinke dot gas recht op hem af. Pas op het laatste moment, toen de man viel, trapte de G. op de rem. ,,Ik wilde hem niet raken, maar hem alleen de angst in de benen jagen.”