Slecht ter been? In Hengelo denken ze na over vervoer met elektrisch wagentje in centrum

Video Minister wil met eigen ogen zien hoe het Milana uit Oekraïne op haar eerste schooldag in Hengelo vergaat

HENGELO - De kleine Milana ontvluchtte vorige week met haar ouders de oorlog in Oekraïne. Maandagmorgen begon ze al op basisschool De Horizon in Hengelo, een school die gericht is op nieuwkomersonderwijs. Dennis Wiersma, minister voor primair en voortgezet onderwijs, zag met eigen ogen hoe de school in Hengelo een veilige plek is voor, in veel gevallen, oorlogskinderen.

14 maart